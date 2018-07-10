بدء سريان قرار منع ادخال البضائع للقطاع.. والاحتلال يسمح بإدخال الوقود والغاز

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإدخال الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري رغم قرار الاحتلال بمنع معظم السلع لقطاع غزة وفرض مزيداً من الحصار .

وقال موقع "والا" العبري: "على الرغم من قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق المعبر : سُمح صباح اليوم بإدخال الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعلن امس الاثنين، عن فرض إجراءات جديدة على معابر قطاع غزة.

وبحسب جيش الاحتلال، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان وافقا على توصية أمنية بمنع إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم بدءًا من اليوم الثلاثاء باستثناء نقل المواد التموينية والدوائية على أن يتم نقلها بموافقة مكتب منسق الأنشطة الحكومية.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش، فإنه سيمنع تصدير أو استيراد أي بضائع في قطاع غزة.

كما سيتم تقليص مساحة الصيد إلى ستة أميال بدلا من تسعة وهي المساحة التي اعتمدت مؤخرا.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن الخطوة تأتي للضغط على حركة حماس لوقوفها خلف إطلاق الطائرات والبلالين الحارقة تجاه ما يسمى غلاف غزة.

وقال أنه سيتم اتخاذ قرارات أخرى وتكثيفها في حال استمرت حماس في هذا الاتجاه. محملا إياها المسؤولية عن كل ما يجري.

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة جراء احتراق آلاف الدونمات، ويستخدمون تلك الحيلة لتشتيت قوات الاحتلال التي تفتك بالمتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة.