مبابي يغيب عن تدريبات المنتخب الفرنسي قبل لقاء بلجيكا

يلتقي، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان بطرسبورغ أرينا" منتخبا بلجيكا وفرنسا في الدور النصف النهائي لكأس العالم لحجز بطاقة في المباراة النهائية.

غاب مهاجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عن الحصة التدريبية للمنتخب الفرنسي عشية مباراة نصف النهائي لكأس العالم.

في حين أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب عن جاهزية جميع لاعبي منتخب بلاده لخوض المباراة ضد المنتخب البلجيكي.

واستطاع صاحب الـ19 عاما من تسجيل اسمه في قائمة هدافي البطولة بتسجيله لثلاثة أهداف حتى الآن، بحسب موقع "sports.ru".

يذكر بأن المنتخب الفرنسي قد وصل للدور النصف النهائي لكأس العالم بتصدره للمجموعة الثالثة وبـ7 نقاط ليتجاوز عقبة المنتخب الأرجنتيني في دور الـ16 بأربعة أهداف لثلاثة،

وليواجه عقبة منتخب لاتيني آخر في الدور الربع النهائي وهو منتخب الأوروغواي، وليخرج من اللقاء منتصرا بهدفين نظيفين.