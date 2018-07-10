في حال وقوع الزلزال.. كيف ستتصرف؟

السكان شعروا ببضع هزات أرضية ولكن في الواقع فإن منطقة بحيرة طبرية تعرضت إلى نحو 30 هزة في الأيام الأخيرة ما يؤكد أن هناك نشاطا زلزاليا في الشق السوري الأفريقي في هذه المنطقة

ويجب الانتباه إلى أن الثواني الأولى من حدوث الهزّة، تُعتبر مصيرية، وتنطوي على احتمالات أعلى للنجاة، خصوصًا عندما يحافظ الشخص على برودة أعصابه وقيامه بردود فعل سريعة.

وفيما يلي أهم الإرشادات في حال حدوث زلال:

داخل المنازل والمباني

1- في حال وجود إمكانية للخروج من المباني والمنازل في ثوان معدودة، يجب الخروج إلى باحات مفتوحة.

2- إن لم يكن بالإمكان الخروج من المباني والمنازل بسرعة كافية، من الأجدر الدخول إلى الغرف الآمنة (المحصنة) وترك أبوابها مفتوحة.

3- إن لم يكن بالإمكان الخروج من المباني بسرعة كافية ولم تحتو هذه المباني على غرف آمنة، فإنه من الأفضل الخروج إلى غرفة الدرج والنزول إلى مخرج المبنى إذا كان ذلك ممكنًا.

4- إن لم تتوفر الشروط السابقة، وفقط عندها، يجب الجلوس تحت قطعة أثاث ثقيلة، أو الجلوس على الأرض بشكل ملاصق للحائط الداخلي.

5- يُمنع استخدام المصاعد أثناء وبعد الهزة الأرضية.

الشارع

1 الابتعاد عن المباني المرتفعة مسافة كافية والبحث عن ساحات مفتوحة واسعة.

2-الابتعاد عن أعمدة الكهرباء والهاتف.

3- عدم استخدام الهواتف من المباني المنهارة أو المصابة.

4- عدم التجمهر في مكان واحد لعدم إعاقة الأجهزة الرسمية (كسيارات الإسعاف وغيرها)، ولعدم التعرض لخطر الإصابة من التدافع بسبب الاكتظاظ.

الشواطئ

1- يجب ترك شاطئ البحر بصورة فورية خوفا من أمواج تسونامي محتملة، والابتعاد عن الشاطئ لمسافة كيلومتر واحد على الأقل.

2- إن تعذر ترك الشاطئ يجب الصعود إلى الطابق الرابع فما فوق لمبنى محاذ له.

3- عدم العودة إلى الشاطئ خلال 12 ساعة على الأقل من وقوع الهزة.

بعد وقوع الزلزال

من الجدير بالذكر أن الزلزال تتبعه عدّة هزّات ارتدادية قد تكون أخف قوّة منه أو أكثر شدّة منه، وقد تستمر الهزات الارتدادية لعدة أيام بعد حدوثه، لذا يتوجب على الشخص أيضًا أن يتّبع التعليمات التالية:

1- يجب تفقد العائلة والأشخاص المتواجدين والتعرف على إصاباتهم وعدم محاولة إسعافهم بشكل كامل في المواقع الخطرة وتثبيت الكسور وإيقاف النزيف بشكل سريع.

2- فصل كافة المفاتيح الرئيسية للغاز والكهرباء.

3- البحث عن أماكن سليمة قريبة تحتوي على مذياع أو تلفزيون لمراقبة النشرات الرسمية وأخذ التعليمات منها.

4- عند الخروج للبحث عن أماكن آمنة، يجب الابتعاد عن الجدران الخارجية للمباني والمنازل ومن النوافذ والرفوف.

5- اعتمار خوذ أو وضع أغراض فوق الرأس للوقاية من الحجار المتساقطة.

6- التخلص من المواد القابلة للاشتعال.

* ملاحظة: الهزات تنتهي بعد مرور ثوان معدودة.