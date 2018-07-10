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الصليب: مغادرة 15 من أهالي معتقلي غزة لزيارة أبنائهم في سجن "ايشل"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:24 - 10 يوليو 2018
زيارات في سجون الاحتلال زيارات في سجون الاحتلال
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توجهت صباح اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من أهالي المعتقلين من قطاع غزة، لزيارة أبنائهم في سجن "ايشل".

وأوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اللجنة سهلت مُغادرة 15 من أهالي المعتقلين في سجون الاحتلال بينهم 6 أطفال لزيارة 8 معتقلين في سجن "ايشل".

يذكر، أن تغييراً إدارياً من قبل إدارة السجون، طرأ على زيارة ذوي المعتقلين في سجن "ايشل" بحيث أصبحت يوم الثلاثاء وليس الاثنين.

ويتوجه ذوو المعتقلين لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال مرة واحدة كل شهرين، فيما يُمنع عشرات الأسرى من قطاع غزة من زيارة ذويهم لهم.

 

 

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