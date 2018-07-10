برشلونة يخطف "الجوهرة" البرازيلية

أعلن برشلونة بطل "الليغا" الإسباني، الاثنين، إنهاء إجراءات ضم لاعب الوسط البرازيلي ارتور ميلو من غريميو، لمدة ستة مواسم، وذلك بعدما توصلا لاتفاق في مارس الماضي.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان على موقعه الإلكتروني أن اللاعب البالغ عمره 21 عاما انضم مقابل 31 مليون يورو (36.4 مليون دولار)، بالإضافة إلى تسعة ملايين يورو تدفع تحت بنود أخرى لـ"الجوهرة" البرازيلية.

ونقلت رويترز عن البيان: "اللاعب سيوقع عقدا مع النادي لمدة ستة مواسم تنتهي في 2023-2024".

وأوضح برشلونة أن قيمة الشرط الجزائي ستصل إلى 400 مليون يورو، في خطوة للحيلولة دون تكرار ما حدث مع نيمار الذي ضمه باريس سان جيرمان من العملاق الكاتالوني عندما دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في يوليو 2017.

وقاد ارتور غريميو للفوز بكأس ليبرتادوريس للأندية في أميركا الجنوبية العام الماضي وضمه برشلونة لتعويض رحيل اندريس انيستا ومواطنه باولينيو.

يأتي التعاقد مع ارتور أيضا بسبب تعرض كارليس الينا لاعب الوسط لإصابة خطيرة في الركبة، في آخر مباراة للفريق الثاني في الموسم المنصرم.