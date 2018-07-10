الصين تقدم مساعدات بالملايين للسلطة

أوردت صحيفة اليوم الثلاثاء، أن الصين تعتزم تقديم مساعدات لأربع دول عربية، بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وستكون السلطة الفلسطينية من بين الجهات المستفيدة منها، بالإضافة إلى سوريا.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة "نوفوستي" الروسية، مؤكدة أنها تريد تقديم هبتها إلى سوريا والأردن واليمن وفلسطين، على شكل مساعدات إنسانية.



ونقلت الصحيفة عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، إشارته إلى نية بلاده مد الجانب الفلسطيني بنحو 100 مليون يوان (15 مليون دولار) لـ"دعم جهود السلطة الفلسطينية الرامية إلى تحفيز التنمية الاقتصادية".

وأوضح الرئيس الصيني أنه سيعمل على "مساعدة الشعب الفلسطيني في الساحة الدولية على تعزيز مصالحه الدبلوماسية".

يأتي ذلك بعدما أوقفت واشنطن المساعدات عن السلطة الفلسطينية في وقت سابق بموجب مشروع قانون صادق عليه الكونغرس الأمريكي.

وتشتغل في هذه الأثناء حرب تجارية بين الصين وأمريكا، بدأها ترامب، في أكبر حرب تجارية يشهدها التاريخ الاقتصادي، بحسب وصف وزارة التجارة الصينية.

وأتت تصريحات الرئيس الصيني خلال افتتاح المنتدى الثامن للتعاون الصيني العربي اليوم في بكين.

وقال إن "الصين ستقدم للشعب السوري والأردني واليمني 600 مليون يوان (90.6 مليون دولار) مساعدات إنسانية".

يُشار إلى أن الصين سبق أن قدمت مساعدات عسكرية للنظام السوري في 2016 شملت توسيع برنامج تدريب جيشه، إلا أنها هذه المرة أعلنت أن المساعدات ستكون إنسانية فقط، وللشعب السوري.