إنقاذ عدد من "أطفال الكهف" وجهود لإخراج الباقين

قالت وكالة "رويترز" إن عملية إنقاذ أطفال الكهف العالقين منذ أيام داخل كهف عميق أغرقته السيول، مشيرة إلى أن أعضاء بعثة الإنقاذ يؤكدون أنهم في صحة جيدة وأن معنوياتهم مرتفعة.

ذكرت الوكالة، اليوم الثلاثاء 10 يوليو / تموز، أن أول عبارة نطق بها الأطفال، الذين تم إنقاذهم "نفتقد منزلنا"، مشيرة إلى استمرار جهود البحث عن الباقين.

ووصل عدد الذين تم إنقاذهم حتى الآن إلى 8 أشخاص من أصل 12 شخصا، إضافة إلى مدربهم.

وقالت السلطات الطبية في تايلاند إن جميع الأطفال تم إعطاؤهم لقاحات مضادة للعدوى وفيتامين "بي"، مشيرا إلى أن الفحوص، التي تم إجراؤها بواسطة أشعة "إكس" تظهر احتمالات لإصابتهم بعدوى.

وأضاف: "لكن 4 من بين الأطفال قادرون على تناول الطعام بصورة طبيعية"، مشيرا إلى أن لو جلودهم كان شاحبا عندما تم إنقاذهم لكنهم أصبحوا في وضع أفضل حاليا".

واستطرد: "الفحوص الطبيعة ستنتهي خلال يوم أو اثنين وفي حالة ثبت عدم إصابتهم بعدوى سيتم السماح لعائلاتهم بزيارته"، مشيرا إلى أنه يجري التواصل معهم عن طريق حواجز زجاجية.

وتتراوح أعمار بعض هؤلاء بين 14 إلى 16 عاما، وقال المسؤول الصحي، بحسب "رويترز" إن جميع الأطفال الثمانية قادرون على الحركة.

واستأنفت فرق الإنقاذ، أمس الاثنين، عملية إنقاذ الأطفال، بعدما تم إخراج الأطفال الأربعة الأوائل، الأحد الماضي، بينما تلاهم خروج أربعة آخرين.

وجميع الأطفال أعضاء في فريق كرة القدم للصغار وعددهم 12 شخصا، ودخلوا مع مدربهم إلى الكهف، يوم 23 يونيو / حزيران الماضي، قبل أن تغمره مياه الفيضانات.

وقال نارونجساك أوسوتاناكورن، قائد مهمة الإنقاذ للصحفيين، أمس الاثنين: "دخل 13 غواصا أجنبيا ومعهم خمسة من أفراد القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية لإخراج الأطفال".