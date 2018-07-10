على متنها عدداً من الجرحى..إطلاق الرحلة البحرية الثانية من ميناء غزة اليوم

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة عن إطلاق رحلة بحرية ثانية، اليوم الثلاثاء، عبر ميناء بحر غزة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها أمس الاثنين، إن الرحلة البحرية ستكون اليوم الثلاثاء، وستحمل عدداً من الجرحى الذين أصيبوا في مسيرة العودة الكبرى.

وحملت الهيئة الاحتلال مسؤولية حياة المسافرين اليوم على متن الرحلة البحرية الثانية، مطالبة المجتمع الدولي بحمايتهم والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح قبطان سفينة الرحلة الأولى.

كما طالبت بالإفراج عن قبطان سفينة كسر الحصار “سهيل محمد العامودي” الذي تواصل سلطات الاحتلال اعتقاله بالرغم من الإفراج عن جميع من كانوا على متن السفينة آنذاك.

ويشار الى ان الرحلة البحرية هي الثانية التي تطلقها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ، حيث عرقلت قوات الاحتلال السفن السابقة من التقدم وحاصرتها وقامت باعتقال من على متنها ، واطلقت سراحهم لاحقاً.