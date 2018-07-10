أكثر من 140 قتيلا حصيلة ضحايا أمطار اليابان الجديدة

تجاوزت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة على غرب اليابان إلى 140 قتيلا، حسبما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين محتملين في المناطق المنكوبة في غرب الأرخبيل حيث لا يزال نحو 80 شخصا في عداد المفقودين.

وأدت هذه الأمطار التي هطلت بغزارة غير مسبوقة منذ 30 عاما بين الجمعة والأحد، إلى فيضانات ضخمة وسيول وأضرار مادية جسيمة، كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا إخلاءها على الرغم من أن السلطات كانت قد نصحتهم بذلك، بموجب أوامر غير ملزمة أصدرتها قبيل الكارثة.

وهذه واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة في اليابان، وقد تجاوز عدد ضحاياها حصيلة الانهيارات الأرضية في هيروشيما عام 2014، والتي وصلت إلى 74 قتيلا.

وإزاء فداحة الوضع، قرر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلغاء جولة كانت مقررة اعتبارا من الأربعاء إلى كل من بلجيكا وفرنسا والسعودية ومصر، وذلك "لإعطاء الأولوية لإنقاذ المنكوبين وإعادة الإعمار"، حسبما صرح أمس متحدث باسم الحكومة.