الاحتلال يهدم منزلين في مدينة قلنسوة بالداخل المحتل

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين في مدينة قلنسوة، داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وقال مواطنون لوكالة "عرب 48"، إن الشرطة حاصرت الحي السكني في الجهة الغربية من المدينة، ومنعت المواطنين من الاقتراب ووفرت الحماية للجرافات التي شرعت بتنفيذ عملية هدم لمنزلين، بذريعة "البناء غير المرخص".

وكانت سلطات الاحتلال، هدمت أول من أمس الأحد، أربعة منازل في حي الظهر في مدينة أم الفحم، كما هدمت الثلاثاء الماضي منزلا قيد الإنشاء في حي الظهرات في عرعرة المجاورة.

ومنذ عام 2017 هدمت سلطات الاحتلال 11 منزلا ومنشأة في مدينة قلنسوة، ولا يزال شبح الهدم يهدد أكثر من 50 منزلا.