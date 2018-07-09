هل تملك هاتف آيفون؟.. دراسة تكشف شخصيتك

ذكرت دراسة حديثة، نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية شهر يونيو الماضي، أن من بين الصفات المشتركة للأغنياء هي امتلاكهم أحد هواتف "آيفون".

وتقول الدراسة، حسب ما نقله موقع "ماشابل"، إن امتلاك هاتف آيفون هو مؤشر قوي على أن صاحبه يتوفر على "دخل قوي".

ويوضح منجزا الدراسة، ماريان برتراند وأمير كامينيكا أن لكل فترة من الزمن صفات مشتركة للأغنياء، مضيفين "على سبيل المثال، كان الدليل على الغنى خلال 1992 هو التوفر على الخردل Grey Poupon Dijon".

وتابعا "حاليا، يشير امتلاك آيفون إلى على وجه التحديد علامة من علامات الغنى بنسبة 69.1 بالمئة".

ويبدو أن الدراسة صحيحة نسبيا، على اعتبار أن كل إصدارات أبل الجديدة مرتفعة القيمة، مثل تكلفة جهاز آيفون X تبلغ 999 دولارا أميركيا لنسخة (64 غيغابايت).