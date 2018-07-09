استخدم الألوفيرا والخيار لعلاج دمامل العين

شحاذ العين أو دمامل العين من أكثر الأشياء المؤلمة التي تصيب كثير من الناس، خاصة أنها تظهر بشكل متكرر ويمكن أن تكون مزعجة للغاية، ولكن يمكن علاجها بطرق طبيعية للتخفيف من حدة أعراضها، ومن خلال "صحتك في وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الألوفيرا والخيار لعلاج دمامل العين، بحسب ما نشرها موقع "Step to health". وصفة الألوفيرا لعلاج دمامل العين تحتوى البلورات الموجودة في نبات الصبار على مكونات نشطة ذات تأثير مضاد للالتهاب وتخفف الألم. كيفية استخدامها: خذ كمية صغيرة من الألوفيرا وقم بتدليكها على المنطقة المصابة. أتركه لمدة 5 دقائق ثم أشطف عينيك بالماء البارد. استخدم الوصفة مرتين أو 3 مرات فى اليوم حتى يتم الشفاء من العدوى.

وصفة الخيار لعلاج دمامل العين الخيار له تأثير مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل حجم الدمامل في العين. كيفية استخدامها: قطع شرائح الخيار وضعها فى الفريزر. ضع قطع الخيار على جفونك لمدة 10 دقائق وكرر العلاج مرتين يومياً.