رغم "الزلزال الحكومي".. ترامب سيزور بريطانيا الخميس

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبريطانيا التي تأجلت طويلا ستجري هذا الأسبوع في موعدها، في وقت تغرق حكومة تيريزا ماي في أزمة جراء استقالة اثنين من وزرائها.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز في مؤتمر صحفي إن "الرئيس يتطلع الى زيارة العمل التي سيلتقي خلالها رئيسة الوزراء في 13 يوليو، وتعزيز العلاقات المميزة الأميركية البريطانية".

والاثنين استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون احتجاجا على خطة ماي لمرحلة ما بعد بريكست.

وجاءت استقالته بعد استقالة وزير الـ"بريكست" ديفيد ديفيس.

ويصل ترامب الخميس إلى بريطانيا قادما من بروكسل حيث يشارك في قمة لحلف شمال الأطلسي.

وفي زيارته التي تستمر أربعة أيام سيبحث الرئيس الأميركي مع ماي إمكانية عقد اتفاقات تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وسيسعى الرئيس الأميركي الذي سترافقه في زيارة بريطانيا السيدة الأولى ميلانيا إلى تجنب لندن قدر الإمكان حيث يتوقع أن يحتشد الآلاف من المتظاهرين ضده في شوارع العاصمة.

وسيجري ترامب الجمعة محادثات مع ماي في تشيكرز المقر الريفي لرئاسة الحكومة، كما سيتوجه إلى قصر وندسور للقاء الملكة إليزابيث الثانية.

وسيزور الرئيس الأميركي مقاطعة أوكسفوردشير مسقط رأس ونستون تشرشل، ليتوجه بعدها إلى أسكتلندا حيث يملك ترامب ملعبي غولف لتمضية عطلة نهاية الأسبوع.