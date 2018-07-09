صحيفة: الحرائق كلفت المستوطنات الملايين وضربت الغابات الأمنية

نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إحصائية جديدة لآخر الأضرار التي تسببت بها البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينيون السلميون من شرق قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة المحاذية للقطاع، منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى في 30 آذار مارس الماضي.

وبحسب الصحيفة العبرية فقد اندلع نحو 678 حريقاً في المساحات الزراعية والغابات تسببت باحتراق ما مجموعه 9,160 دونم منها 6,000 دونم محاصيل زراعية وثمار، وتسببت بخسائر بملايين الشواقل.

وذكرت الصحيفة، أنّ كيبوتس بئيري حظي بأعلى نسبة حرائق حيث اندلع فيه 320 حريقا تسببت باحتراق 3186,1 دونم فيه ثم تبعه في المرتبة الثانية كيبوتس كيسوفيم الذي اندلع فيه 244 حريقا تسببت باحتراق 4697.4 دونم.

في سياق متصل، كشف مسؤولون إسرائيليون، لموقع روتر العبري، أن هذه الحرائق أدت إلى تدمير ما يسمى الغابات الأمنية التي تعتبر بمثابة القطاع الأمني الطبيعي الذي يفصل بين غزة والمستوطنات المحاذية للقطاع.

وأوضح أحد المسؤولين في منطقة النقب أن الكثير من المستوطنات أصبحت مكشوفة أمام تهديد نيران القناصة والصواريخ المضادة للدروع عقب التهام النيران للغابات الأمنية التي تم زراعتها في الماضي لأغراض أمنية لحماية المستوطنات.

وأضاف المسؤول أنه تم زرع في سنوات الخمسينات من القرن الماضي هذه الغابات الأمنية والمعروفة باسم غابات بئيري وكيسوفيم، حيث كان الهدف الرئيسي من هذه الغابات توفير الحماية الأمنية للمستوطنات إلى جانب توسيع المساحات الخضراء.

وأوضح يتسحاق لوغسي المسؤول عن التشجير الأمني أن صندوق قيام "إسرائيل" زَرع في الماضي غابات أمنية حول 11 مستوطنة، مبينا أن الحديث يدور عن خطر أمني كبير، حيث أصبح سكان مستوطنات الغلاف والمزارعين عرضة لتهديدات النيران المباشرة من قطاع غزة مثل نيران القنص والصواريخ المضادة للدروع.