ليفني تنتقد قرار "بيبي"

انتقدت وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني اليوم الاثنين قرار رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو إغلاق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة.

وقالت ليفني في تغريدة على تويتر "حقا! إنه تهديد حقيقي لحركة حماس التي فجرت بنفسها معبر كيرم شالوم، بالعكس "بيبي" بالعكس - بدلاً من إيقاف شاحنتين -من البضائع- هناك حاجة لاستراتيجية ضد حماس!".

وكان المتحدث باسم قوات الاحتلال قال اليوم الاثنين إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر الموافقة على مقترحات الجيش للضغط على قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في بيان "في ضوء استمرار أعمال الحرق المتعمد والمحاولات الأخرى التي تقودها حماس من غزة فقد قبل رئيس الوزراء ووزير الجيش مقترح رئيس الأركان بزيادة الضغط على حماس".