28 حريقاً بغلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلعت حرائق اليوم الاثنين، في مناطق متفرقة بمستوطنات غلاف قطاع غزة جراء إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وأفاد موقع 0404 العبري: أن طواقم الإطفاء "الإسرائيلية" أحصت 28 حريقاً في المستوطنات والحقول الزراعية المحيطة بقطاع غزة.

وأشار الموقع، إلى أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعمل على إخماد الحرائق المندلعة بفعل الطائرات والبالونات الحارقة.

وكان وزير تعليم الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت دعا الجيش الإسرائيلي لاستهداف مطلقي الطائرات الحارقة مباشرة، مدعياً أن ذلك سيمنع إطلاقها.

ويستمر شبان من قطاع غزة، بتطوير الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وإطلاقها تجاه الأراضي المحتلة، كأداة من أدوات المقاومة الشعبية ردًا على مجازر جيش الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين، ورفضًا للحصار "الإسرائيلي" المستمر على القطاع.

وتمكن الشبان من إحراق آلاف الدونمات الزراعية للمستوطنين بغلاف غزة، بعد سقوط الطائرات والبالونات الحارقة وسطها، وحاول الاحتلال إيقافهم بعد استهداف مطلقيها بصواريخ طائرات الاستطلاع.