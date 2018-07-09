تأجيل محاكمة سارة نتنياهو حتى تشرين اول

ذكرت ادارة المحاكم التابعة لحكومة الاحتلال الاثنين ان محاكمة سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بتهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" تأجلت لمدة ثلاثة اشهر.

وقال بيان لإدارة المحاكم "ان محاكمة سارة نتنياهو التي كان من المقرر أن تبدأ في محكمة الصلح في القدس في منطقة المسكوبية بتاريخ 19 يوليو/ تموز تأجلت حتى السابع من تشرين اول/اوكتوبر في نفس المحكمة".

ووفقا للبيان، وافق رئيس محكمة الصلح القاضي افيتال حن على التأخير "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت النيابة الاسرائيلية وجهت الى ساره نتنياهو (59 عاما) في 21 حزيران/يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الاسرة.

وجاءت لائحة الاتهام بحق سارة نتنياهو بسبب حصولها على منافع شخصية، وذلك "بالاحتيال واساءة الائتمان في قضية طلب مئات وجبات الطعام الثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 الف شاقل اي نحو (97 ) ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص"ما بين 2010 و2013.

وكانت سارة نتنياهو أنكرت التهم المنسوبة اليها.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الاقل مفتوحة حاليا ضده، وقد أوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهمة اليه في ملفين منها.

ويؤكد نتنياهو براءته معتبرا انه يتعرض لحملات عشوائية تستهدفه من قبل وسائل الاعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.