إنريكي مدربا جديدا للمنتخب الإسباني

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين المدرب لويس إنريكي لقيادة المنتخب الأول في الفترة المقبلة.

وعبر الاتحاد الإسباني، الإثنين عن سعادته بالتوقيع مع إنريكي، مؤكدا أنّ المفاوضات لم تكن معقدة نظرا لوجود رغبة لدى إنريكي في تدريب منتخب إسبانيا.

ووفق تقارير صحفية، فإن عقد إنريكي سيمتد لسنتين بعد أن تم تعيينه بالإجماع على رأس الإدارة الفنية لـ"لاروخا".

وقال لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني: "هناك اتفاق كامل وسيقدم إلى الإعلام الأسبوع المقبل".

ويخلف إنريكي في قيادة الجهاز الفني للمنتخب الإسباني، الدولي السابق فرناندو هييرو، الذي تولى المهمة مؤقتا في نهائيات مونديال روسيا.

ورفض فيرناندو الاستمرار في منصبه كمدير رياضي للمنتخب الاسباني الذي خرج من منافسات المونديال في دور ربع ثمن النهائي أمام مستضيف الدورة روسيا.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان نشره الأحد على موقعه على الإنترنت إن هييرو سيترك منصب المدرب الذي تولاه بصفة مؤقتة قبل انطلاق منافسات كأس العالم مباشرة.

وسبق لإنريكي أن حقق نجاحات مبهرة مع برشلونة إذ فاز بجميع الألقاب الممكنة كمدرب قبل استقالته في 2017، كما لعب مع ريال مدريد وبرشلونة.

وعاشت الكرة الإسبانية بحالة صدمة عقب الفشل في تجاوز ثمن نهائي كأس العالم والخروج بركلات الترجيح من روسيا صاحبة الأرض.