البالونات تدمر منظومة الغابات "الأمنية" في غلاف غزة

كشف مسؤولون في ما يسمى "صندوق قيام دولة اسرائيل" هذا الأسبوع النقاب عن الأضرار الأمنية الجسيمة التي خلفتها الحرائق التي نشبت في الحقول الزراعية في مستوطنات غلاف غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة .

ووفقا لموقع روتر العبري فقد أوضح المسؤولون بأن هذه الحرائق أدت إلى تدمير ما يسمى الغابات الأمنية التي تعتبر بمثابة القطاع الأمني الطبيعي الذي يفصل بين غزة ومستوطنات الغلاف .

وقد أوضح أحد مسؤولي الصندوق في منطقة النقب بأن الكثير من مستوطنات غلاف غزة أصبحت مكشوفة أمام تهديد نيران القناصة والصواريخ المضادة للدروع عقب التهام النيران للغابات الأمنية التي تم زراعتها في الماضي لأغراض أمنية لحماية مستوطنات الغلاف .

وأضاف المسؤول بأن الصندوق كان قد زرع في سنوات الخمسينات من القرن الماضي هذه الغابات الأمنية والمعروفة باسم غابات بئيري وكيسوفيم ، حيث كان الهدف الرئيسي من هذه الغابات توفير الحماية الأمنية لمستوطنات الغلاف إلى جانب توسيع المساحات الخضراء .

هذا وقد أوضح يتسحاق لوغسي المسؤول عن التشجير الأمني في الصندوق المذكور بأن الصندوق قد زرع في الماضي غابات أمنية حول 11 مستوطنة من مستوطنات الغلاف ، موضحا بأن الحديث يدور عن خطر أمني كبير حيث أصبح سكان مستوطنات الغلاف والمزراعين عرضة لتهديدات النيران المباشرة من قطاع غزة مثل نيران القنص والصواريخ المضادة للدروع .