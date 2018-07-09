ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

فتوح: تم إبلاغ تجار غزة بقرار تقليص البضائع عبر "كرم أبو سالم"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:26 - 09 يوليو 2018
معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة
مشاركة

أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، التجار بالقرار الاسرائيلي تقليص البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي سيبدأ سريانه ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية التنسيقية لدخول البضائع الى قطاع غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي ابلغهم بمنع دخول أي بضائع الى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والطبية والصحية، بالإضافة الى القمح والاعلاف والابقار والقش والبترول.

وقال فتوح، "غير ذلك يمنع دخول أي مواد الى قطاع غزة، بالإضافة الى وقف التصدير بشكل كامل من القطاع الى الخارج أو الى الضفة الغربية حتى اشعار آخر"، مبينا ان القرار يشمل المشاريع الدولية في القطاع.

متعلقات