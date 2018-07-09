إطلاق رحلة بحرية ثانية عبر ميناء بحر غزة غداً

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة عن إطلاق رحلة بحرية ثانية، يوم غدٍ الثلاثاء، عبر ميناء بحر غزة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها اليوم الاثنين، إن الرحلة البحرية ستكون غدًا الثلاثاء، وستحمل عدداً من الجرحى الذين أصيبوا في مسيرة العودة الكبرى.

وحملت الهيئة الاحتلال مسؤولية حياة المسافرين غدًا على متن الرحلة البحرية الثانية، مطالبة المجتمع الدولي بحمايتهم والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح قبطان سفينة الرحلة الأولى.

كما طالبت بالإفراج عن قبطان سفينة كسر الحصار “سهيل محمد العامودي” الذي تواصل سلطات الاحتلال اعتقاله بالرغم من الإفراج عن جميع من كانوا على متن السفينة آنذاك.