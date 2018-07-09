قرار اسرائيلي جديد بمنع ادخال معظم السلع الى قطاع غزة

قررت الحكومة الاسرائيلية منع إدخال معظم السلع الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بدءً من يوم غد الثلاثاء.

وبحسب ما علمت فإن اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أبلغت التجار في غزة بهذا القرار الاسرائيلي مساء الاثنين.

ويتضمن القرار حسب مصادر صحفية منع إدخال معظم السلع عدا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والابقار والاعلاف والقمح والقش.

ووفقا للقرار الاسرائيلي يمنع استيراد أو تصدير أي شيء غير ما ذكر سالفاً.

بدوره، قال وزير الحرب الاسرائيلي افيغدرو ليبرمان إن "إسرائيل" ستعمل على خفض العمل على معابر قطاع غزة، وتقليل دخول البضائع والاحتياجات كرد فعل على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وحسب القناة الاسرائيلية السابعة، فإن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها "إسرائيل" عن عقوبة اقتصادية ردًا على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها الشبان للتشويش على قوات الاحتلال التي تفتك بالمشاركين في مسيرات العودة الكبرى.