إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول بين الصين وقطر

وقّعت قطر والصين، الإثنين، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لمواطني البلدين.

جاء ذلك، خلال اجتماع بين سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، و"وانغ يي" مستشار ووزير خارجية الصيني في بكين؛ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتحتفل قطر والصين هذه الأيام، بالذكرى الـ 30، لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحث المجتمعون، "العلاقات الاستراتيجية بينهما، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، والتجارية والسياحية والقنصلية".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 103 مليارات دولار في 2017؛ فيما تعد الدوحة ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين.

وفي 2017، وقعت الهيئة العامة القطرية للسياحة والإدارة، الوطنية للسياحة الصينية، اتفاقاً ثنائياً يمنح الأولى صفة الوجهة السياحية المعتمدة في الصين.