دول تسجل أعلى درجات حرارة على الإطلاق



كشف خبراء الأرصاد، أن العديد من دول العالم شهدت خلال الآونة الأخيرة، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، مما تسبب في حالات وفاة.

وفي مدينة كاستليديرغ شمالي آيرلندا، وصلت درجة الحرارة في 29 يونيو إلى 30.1 درجة مئوية، وهي الأعلى على الإطلاق هناك.

وفي تيبليسي في جورجيا وصلت درجة الحرارة هذا الأسبوع إلى 40.5، بينما بلغت 42 درجة في يريفان في أرمينيا، وفق ما ذكر موقع "ستاندارد".

كما أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن درجة الحرارة في مدينة دينفر بكولورادو، بلغت أعلى رقم على الإطلاق، بوصولها في 28 يونيو إلى 40.6 درجات.

وفي قريات في عمان، كانت درجة الحرارة الصغرى التي سجلت يوم 26 يونيو، هي 42.6 درجات، وهي أعلى درجة حرارة صغرى يتم تسجيلها في العالم، وفق موسوعة غينيس.

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة الكبير في كندا، خلف 54 قتيلا بحلول الخميس الماضي، إذ وصلت الحرارة في مونتريال إلى 36.6 درجات في الثاني من يوليو.