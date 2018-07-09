نقيب المحامين يدعو طلبة "الانجاز" للتروي باختيار تخصص كلية الحقوق

هنأ نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات طلبة الثانوية العامة الناجحين ضمن برنامج الإنجاز الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في اختيار التخصص العلمي في المرحلة الجامعية .

ودعا نقيب المحامين وللعام الثاني على التوالي إلى عدم التسرع في اختيار تخصص الحقوق والقانون، نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد المحامين المقيدين ضمن سجلات النقابة خوفاً من ازدياد البطالة.

وأضاف نقيب المحامين "أن هذه الزيادات في اعداد المنتسبين بكليات الحقوق ستؤثر سلبا في سوق العمل الفلسطيني مما يزيد اعداد البطالة في صفوف المحامين، كما أن هذه الزيادة تعرقل اجراءات التسجيل في سجل المحامين المتدربين نظرا لعدم وجود محامين مزاولين قادرين على استيعاب الاعداد المتزايدة من المتدربين.

وأكد نقيب المحامين أن مجلس النقابة وبكل جدية يدرس مسألة وقف استقبال الطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين وفقا لما تفتضيه القوانين والانظمة وذلك بهدف ضبط عملية ضخ المحامين الجديد لتسهيل عملهم في سوق العمل واتاحة فرص للجميع.

وكانت نقابة المحامين قد اعتمدت نظام التدريب المعدل في اجتماع الهيئة العامة الأخير والذي عقد خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي أصبح بمقتضاه أن كل خريج يرغب بالتسجيل في سجل المحامين المتدربين يجب أن يخضع لامتحان قبول أولا، كما أن المحامي الذي زاول المهنة لمدة تزيد عن ٥ سنوات يحق له تسجيل متدرب واحد فقط، والمحامين الذين زادت سنوات مزاولتهم عن ١٠ سنوات يحق لهم تسجيل اثنين فقط للتدرب على اعمال المحاماة.

وأكد نقيب المحامين أنه وبالقياس على الزيادة المتسارعة بأعداد المحامين المتدربين فان طلبة الإنجاز الراغبين باختيار تخصص القانون لن يستطيعوا التسجيل بسجلات المحامين المتدربين لدى النقابة وقد يستغرق ذلك سنوات عديدة من الانتظار لإيجاد فرصة لتسجيل ضمن سجلات المحامين المتدربين في داخل النقابة وعليه يرجى التروي باختيار التخصص لهذا العام.



