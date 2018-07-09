وفد من حماس يصل القاهرة بعد دعوة من رئيس المخابرات

قال مصدر مطلع في حركة "حماس"، إن وفدا من الحركة سيصل إلى العاصمة المصرية (القاهرة)، بعد غدٍ الأربعاء، بناء على دعوة من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وصرّح المصدر لـ"قدس برس" اليوم الاثنين، بأن وفد حماس سيبحث في القاهرة مع المخابرات المصرية، تطورات المصالحة الفلسطينية، وسبل رفع الحصار عن قطاع غزة.

ونبه إلى أن الوفد سيلتقي اللواء كامل، يوم الخميس المقبل، وذلك في محاولة لإنعاش مساعي المصالحة الفلسطينية الداخلية "المتعثرة" منذ عدة أشهر، كما قال.

وذكر أن الوفد سيكون برئاسة صالح العاروري؛ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وعضوية؛ موسى أبو مرزوق، عزت الرشق، خليل الحية، روحي مشتهى، وحسام بدران.

يشار إلى أن مصر وجهت قبل نحو أسبوعا، دعوتين لحركتي فتح وحماس لزيارة القاهرة، من أجل استئناف حوارات المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر على الساحة الفلسطينية منذ عام 2007.