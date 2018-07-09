صحيفة :حماس لا تريد حديثاً عن التمكين وتشترط الدخول في التفاصيل الكبيرة

من المقرر أن يصل وفد من حركة "حماس" إلى العاصمة المصرية القاهرة قريبًا؛ لبحث عدة ملفات، من بينها ملف المصالحة الفلسطينية .

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مسؤول رفيع في حماس أن "وفد الحركة سيطلب من مصر عدم العودة الى تفاصيل ما يسمى تمكين الحكومة، مثل اختصاص الوزراء والموظفين، والدخول في التفاصيل الكبيرة مثل تشكيل حكومة وعقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير".

ووصل الى القاهرة في وقت سابق، عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة في "فتح"، للتباحث في شأن الخطوة التالية في جهود المصالحة وإنهاء الانقسام. وقال الأحمد أن "حركته متمسكة بالدور المصري في إنهاء الانقسام، وأن مصر وجهت دعوات للفصائل للقدوم الى القاهرة لهذا الغرض".

وأضاف الأحمد أن "ليست هناك حاجة الى اتفاقات جديدة للمصالحة، وأنه طالب مصر بأن تأخذ ضمانات لتطبيق الاتفاقات السابقة"، مشددًا على ضرورة تمكين الحكومة من أداء مهماتها في القطاع.