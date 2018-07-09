ليبرمان يعرقل "مساعدات إنسانية ضخمة لغزة خلال الأسابيع المقبلة"

قال مسؤولون إسرائيليون إنّ وزير الجيش أفيغدور ليبرمان يرفض أيّ حلول للتخفيف من الوضع الإنساني المتفاقم بغزة، دون إعادة جثث الجنديين هدار غولدن وأورون شاؤول، والأسرى الآخرين.

ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن تلك المصادر قولها، إن موقف ليبرمان بأن أي مبادرة لتحسين الوضع المدني بغزة لا بدّ أن تعتمد على حل قضية جثث الجنود والأسرى الإسرائيليين.

ووفقًا لذات المصادر، فإن هناك عدة مسارات تعمل عليها الجهات الأمنية مع جهات دولية لتحسين الوضع الحياتي بغزة.

وقالت المصادر، إن هناك أفكارًا من أجل تنفيذ حزمة مساعدات إنسانية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة، لكنها ستكون مشروطة بحل قضية جثث الجنود والأسرى.

وتتوقّع الأجهزة الأمنية للاحتلال أن يتم إدخال "مساعدات إنسانيّة ضخمة" لغزّة "خلال الأسابيع المقبلة"، باشتراط الاحتلال حلّ قضية أسراه لدى المقاومة الفلسطينية، وهو الشرط الذي سيعرقل تخفيف الحصار، وسيضع حدًا للمجهود الدولي.

وكان الدبلوماسي القطري محمد العمادي، مسؤول اللجنة القطرية لإعمار غزة، كشف يوم أمس الأحد، في حديث لقناة (11 كان) التابعة لهيئة البث العام الاسرائيلية، عن تفاصيل المقترحات والرسائل غير المباشرة بين حماس وإسرائيل والتي تطرح من قبل عدة جهات في محاولة للتوصل لحل للأزمة الحالية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد أي تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى، وأن الفجوة لا تزال كبيرة جدًا.