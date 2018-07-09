غليك يقتحم المسجد الأقصى مبارك

اقتحم عضو الكنيست "الإسرائيلي" المتطرف "يهودا غليك" اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى برفقة مجموع من المستوطنين وبحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وبالأمس، اقتحم ما يسمى بوزير الزراعة الصهيوني "أوري أرئيل"، وما تسمى بوزيرة الثقافة بحكومة الاحتلال "ميري ريغيف" باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال بعد اقتحام "أرئيل".

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال، قد سمح مؤخراً لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من عامين على المنع، الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، والذي كان ساريًا على النواب العرب أيضاً.

وبحسب مصادر الاحتلال، فقد بعث نتنياهو بتوجيهات إلى يولي إدلشتاين رئيس الكنيست، أعلن من خلالها السماح لأعضاء الكنيست ووزراء الحكومة بالدخول إلى باحات الأقصى مرة واحدة خلال كل ثلاثة أشهر.