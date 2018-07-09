الطقس: أجواء حارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الإثنين، حاراً نسبياً الى حار، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الأجواء تكون هذه الليلة غائمة جزئيا الى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد الثلاثاء، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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