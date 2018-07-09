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حملة اعتقالات في الضفة المحتلة تطال 10 مواطنين

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 08:19 - 09 يوليو 2018
تعبيرية تعبيرية
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 أعلن جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، اعتقال 10 مواطنين من أنحاء متفرّقة بالضفة الغربية .

وقالت مصادر محليّة إن الاحتلال اعتقل غانم عباهرة من اليامون، ويوسف علي شواهنة من السيلة الحارثية قضاء جنين.

كما اعتقل جنود الاحتلال 4 شبّان من نابلس، ثلاثة منهم من بلدة بيتا، وهم: جبر الجيعان، نهاد ممدوح بني شمسة، إبراهيم داود، ليث باسم داوود.

وجرى اعتقال الأسير السابق بلال أبو عصبة من سلفيت، وطلحة مصطفى نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله،

ومن الخليل قالت المصادر إنّ جتود الاحتلال اعتقلوا قيس نعمان. وكذلك عبد الكريم القيسي ويحيى عيسى عياش وكلاهما من حلحول.

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