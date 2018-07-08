هزة أرضية جديدة بقوة 3.1 ريختر تضرب طبرية

ضربت مساء اليوم، الأحد، هزة أرضية بقوة 3.1 على سلم ريختر منطقة طبرية، بعد ساعات على وقوع هزة أرضية بقوة 3.9 سبقتها هزة ثالثة قوتها 3.2 على سلم ريختر، في المنطقة ذاتها دون أن يبلغ عن وقوع أضرار.

وكانت هزة أرضية بقوة 3.9 على سلم ريختر قد ضربت عصر اليوم، منطقة طبرية والجليل، بعد ساعات على وقوع هزة أرضية قوتها 3.2 على سلم ريختر، في المنطقة ذاتها دون أن يبلغ عن أضرار أو إصابات بشرية.

وأفادت الأنباء بأن هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 على سلم ريختر ضربت في تمام الساعة 16:30 المناطق الواقعة شمال شرق بحيرة طبرية، وأن مدها وصل إلى المناطق الجنوبية من الجولان السوري المحتل.

ووفقا للمعهد الجيوفيزيائي الإسرائيلي، فقد ضربت شمالي البلاد وطبرية عند الساعة 14:00 من اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، كما أكد سكان أنهم شعروا بالهزة الأرضية التي كان مركزها بالجليل وطبرية.

ومنذ عدة أيام تتعرض البلاد وخاصة منطقة الجليل وطبرية للعديد من الهزات الأرضية التي تراوحت بين 2.9 إلى 4.2 درجة على سلم ريختر، أعقبها عشرات الهزات الارتدادية، دون ان يبلع عن أي أضرار أو خسائر جراء هذه الهزات.