الطالبة قشقيش.. لم يمنعها "السرطان" من التفوق في "التوجيهي" بمعدل 96%

"الإرادة تصنع المستحيل وتحطم القيود" مقولة تنطبق على الطالبة المتفوقة ندى قشقيش من حلحول قضاء الخليل، التي تحدت مرض السرطان وواجهته بكل عزيمة واقتدار، غير آبهة بتداعيات المرض وألامه.

مستشفى المطلع في الخليل، شهد على إرادة ندى لتحقيق حلمها، حيث أمضت وقتها في الدراسة على سرير المرض، لتكون خير دليل ومثال في التحدي والعزيمة.

قشقيش أصرت على تحقيق حلمها في الثانوية العامة، رغم إصابتها بمرض سرطان الدم قبيل امتحانات الانجاز، إلى أن حصلت على معدل 96.4% .

وخرجت ندى من مستشفى المطلع إلى بيتها لتحتفل بين أهلها وصديقتها، وسط حالة من البهجة والسرور عمت في منزلها،

وعقب إصابتها بالمرض، قالت قشقيش الحاصلة على المركز الثالث على مستوى فلسطين في مسابقة تحدي القراءة العربي في دبي، والمتفوقة دراسيا في مدرستها بنات حلول الثانوية، إنها أصيبت بمرض سرطان الدم (اللوكيميا) منذ حوالي عشرة أيام فقط

وأضافت قشقيش، أنها رغم صدمتها بالخبر وفاجعة عائلتها بالأمر، إلا انها تحلت بالقوة والصبر وأصرت على مواصلة مشوارها العلمي بإرادة ومعنويات عالية وإصرار كبير على النجاح والتفوق، متحدية كل العقبات مؤكدة أن مرضها لن يلغي طاقتها لبلوغ هدفها والالتحاق بالجامعة لدراسة اللغات.

وباركت وزارة التربية والتعليم للطالبة ندى يوسف قشقيش إحدى طالبات مدارس الإصرار والتي لم يمنعها المرض من التفوق والتميز.

وأعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة (الدورة الأولى – دورة الراحل مروان شرف) للعام 2018، في جناحي الوطن والشتات في كل من دولة قطر ورومانيا وبلغاريا.

وأوضحت في بيانها، أن عدد المسجلين في كافة الفروع بلغ (76811) مشتركاً، وعدد المتقدمين للامتحان (72604) مشتركين، ونجح منهم (48420) مشتركاً بنسبة بلغت (66.69 %)

وافتتحت الوزارة مدارس الإصرار في المشافي، حرصاً منها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التعليم لتوفر التعليم النوعي للطلبة المرضى.





