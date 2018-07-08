الرابطة الإسلامية تهنئ الناجحين في الثانوية العامة

هنأت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي جموع الطلبة الناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2018، وخصّت بالتهنئة المتفوقين منهم، متمنية لهم مزيداً من التقدم والنجاح في حياتهم الجامعية والعملية لخدمة وطنهم وشعبهم.

كما زارت الطلاب الأوائل في الثانوية العامة بقطاع غزة وتوجهت لهم بالتحية والتهنئة لكل من ساهم بهذا النجاح من أولياء الأمور والمعلمين والهيئات التدريسية.

وأبرقت بالتهنئة الحارة, لأولياء أمور الطلبة الناجحين الذين كان لهم الدور البارز في هذا النجاح والتفوق فلولا الجهود المباركة المبذولة من الأهل ما تحقق هذا النجاح, مقدمة التحية والتهنئة للجنود المجهولين من كافة المدرسين والمدرسات والهيئات التعليمية الذين لم يدخروا جهدا وكان لهم الفضل الكبير في هذا النجاح من خلال تذليل العقبات والصعاب وبذل التضحيات الجسام خلال عملهم المتواصل على مدار عام كامل, سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة.

وطالبت الرابطة الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح هذا العام بعدم اليأس والقنوط، بل عليهم مواصلة المشوار وبجد واجتهاد أكثر.

وتمنت الرابطة للطلاب الناجحين بالتركيز على المرحلة المقبلة وحسن اختيار التخصص المناسب ليتمكنوا من خلاله خدمة وطنهم وأبناء شعبهم خصوصاً في ظل المرحلة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار خانق وعدوان ظالم.

وأشارت الرابطة، إلى أنها ستقوم بمهرجانات التكريم التي ستقام على مستوى قطاع غزة لتكريم الطلبة المتفوقين تحت فوج " القدس والعودة "، للتأكيد على أهمية هذا التفوق ومواصلة البناء لفلسطين تحت قاعدة المثقف أول من يقاوم وأخر من ينكسر بل ينبغي له أن لا ينكسر.