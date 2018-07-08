الاتحاد الأسباني يطرد مدرب منتخبه بعد إخفاقه في كأس العالم

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن فك ارتباطه بالمدرب، فيرناندو هييرو، في أعقاب الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وكان الماتادور الإسباني قد ودّع مونديال روسيا من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب المضيف للبطولة بركلات الترجيح بالنتيجة 3-4.

وجاء في الحساب الرسمي للاتحاد الإسباني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "توصل إلى اتفاق مع المدرب هييرو يقضي بعدم استمراره في منصبه التدريبي للمنتخب، وذلك بعد رفض الأخير الاستمرار في التدريب خلال الفترة المقبلة".

وخاض هييرو 4 مباريات في المونديال مع اللاروخا، حيث تعادل في اثنتين وفاز في مباراة مقابل خسارة أخرى.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن في مؤتمر صحافي قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة عن إقالة مدربه، جولين لوبيتيجي، من تدريب المنتخب الإسباني وذلك على خلفية توقيعه لنادي ريال مدريد لمدة 3 سنوات، وإسناد مهمة التدريب لهييرو المدير الرياضي بالمنتخب خلال فترة كأس العالم.

وتولي لوبيتيجي تدريب اللاروخا في 2016، حيث لعب المنتخب تحت قيادته في 20 مباراة، فاز في 14 وتعادل في 6 ولم يتلق الفريق أي خسارة.

ويعد هييرو من أساطير الكرة الإسبانية، خاصة بعد المواسم العديدة التي قضاها كلاعب بصفوف ريال مدريد حقق خلالها بطولات محلية وقارية.

ولم يذكر الاتحاد الإسباني أي شيء عن مهمة هييرو المقبلة سواء بالعودة لتولي منصب المدير الرياضي للمنتخب من عدمه.

ووجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشكر للمدرب على ما قدمه من أداء خلال مونديال روسيا، بالرغم من خروج المنتخب مبكرًا.