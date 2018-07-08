شرطة جنين تكشف ملابسات قضيتي تهديد وتشهير عبر "فيس بوك"

كشفت الشرطة ملابسات قضيتي تهديد وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها احد المواطنين من سكان مدينة جنين للشرطة حول قيام مجهول بارسال رسائل تهديد وسب وشتم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)

واضاف البيان، أنه وبعد جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة وباستدعائه وبسماع أقواله افاد بقيامه بارسال هذه الرسائل لوجود خلاف عائلي.

وفي سياق متصل فبناءً على شكوى تقدم بها احد المواطنين من سكان مدينة جنين لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بتنزيل منشورات تسيء له وتشهر به عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وبعد جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بشخص من سكان المدينة وباستدعائه وبسماع أقواله افاد بقيامه بارسال هذه الرسائل لوجود خلاف مالي .

واكد البيان، بانه تم توقيف المشتبه بهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقهما اصولاً.