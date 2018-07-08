الأولى على العلمي: أخيراً سأحقق حلمي وسأحمي أبناء شعبي

"أخيراً سأحقق حلمي وحلم والدي وأمي، فأنا أشعر بفرحة كبيرة جداً لا أستطيع وصفها، ولم أصدق معدلي، وأهدي تفوقي لكل شهداء فلسطين وخاصة شهداء مسيرة العودة الكبرى" هكذا عبرت الطالبة لمى عبدالله أبو مسامح الأولى على مستوى قطاع غزة والتي حصلت على معدل 99.6 في الفرع العلمي.

وقالت لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "كان يوماً -إعلان نتائج الثانوية العامة- متوتراً وصعباً جداً، إلى جانب اللهفة الكبيرة والترقب بفارغ الصبر لإعلان نتائج "الإنجاز" والحمد لله حصلت على ما كنت أتمناه وأحلم به منذ الطفولة".

وأوضحت أنها لم تصدق نفسها عندما سمعت معدلها بالثانوية العامة (99.6%)، مؤكدة أنها كانت تتوقع حصولها على نفس المعدل أو معدل قريب ممن حصلت عليه.

وأضافت: "أنا فخورة جداً بالنجاح والتفوق الكبير الذي سيحقق لي حلمي الذي كنت أتمناه منذ الصغر وهو دراسة الطب لمساعدة أبناء شعبي الذي يتعرض بشكل يومي لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم العلاج اللازم لهم".

وأشارت إلى أن جهدها وسهر الليالي ومشقة القراءة في ظل الظروف القاسية لم يذهب سدى بل تحقق الهدف والحلم الذي كان يراودها منذ الطفولة، متمنية النجاح في عملها الجامعي والمهني في المستقبل لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأهدت الطالبة لمى تفوقها إلى أهلها وأحبابها وإلى كل أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة شهداء مسيرة العودة الكبرى، متمنية الشفاء العاجل لكافة الجرحى.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهتها أثناء دراستها لامتحانات الثانوية العامة قالت: "هناك العديد من الصعوبات التي واجهتني كأي طالبة في قطاع غزة، من أزمة الكهرباء إلى الأوضاع الاقتصادية إلى الخوف من اندلاع الحروب كلها صعوبات تخطيتها بالاعتماد على الله عز وجل وبتهيئة الظروف وتوفير الراحة من قبل والدي ووالدتي حفظهما الله".

وعن رسالتها لطلبة الثانوية العامة في العام القادم قالت: "على كافة الطلبة أن يكونوا هادئين جداً وأن يصنعوا سهولة السنة بأنفسهم وأن يعتبروها كأي سنة من السنوات الماضية وأن يحاولوا نزع الرهبة والخوف من الامتحانات، فكل ذلك يساعدهم في تقديم أفضل ما عندهم في الامتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة (الدورة الأولى – دورة الراحل مروان شرف) للعام 2018، في جناحي الوطن والشتات في كل من دولة قطر ورومانيا وبلغاريا.

وأوضحت التربية في بيانها، أنه بلغ عدد المسجلين في كافة الفروع (76811) مشتركاً، وعدد المتقدمين للامتحان (72604) مشتركين، ونجح منهم (48420) مشتركاً بنسبة بلغت (66.69 %)