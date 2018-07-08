وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية يلتقي مسئولين في المخابرات المصرية بالقاهرة

التقى اليوم وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمسئولين في جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة.

وضم وفد الجبهة الديمقراطية صالح ناصر عضو المكتب السياسي ومسؤولها في قطاع غزة، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي طلال أبوظريفة، ولؤي معمر، وسمير أبومدللة.

كما وضم وفد المخابرات المصرية اللواء همام أبوزيد إلى جانب القنصل العام المصري مصطفى شحاته.

وجرى خلال اللقاء بحث ملف المصالحة الفلسطينية وضرورة تعزيز الوحدة الداخلية والعمل بشكل جدي لإنهاء الانقسام من خلال التمسك بالحوار الشامل والالتزام بالاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في القاهرة يوم 22/11/2017 من أجل مواجهة المخاطر التي باتت تضر بالقضية الفلسطينية وما تسمى بصفقة القرن.

كما أكد الطرفان على أهمية انجاز المصالحة الوطنية وضرورة استمرار الجهود المصرية الرامية لتذليل العقبات لاستعادة الوحدة الوطنية واستلام حكومة التوافق الوطني لمهامها اتجاه قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمات الكارثية التي تعصف بقطاع غزة.

كما وأكدت المخابرات المصرية بالعمل على حل المشكلات بما يحقق التزام كل طرف بمسؤولياته وفق الاتفاقات التي تم توصل إليها برعاية مصرية كريمة.

وشدد الطرفان على أهمية رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية والعمل على خلق أجواء إيجابية تؤدي لاستئناف حوارات المصالحة بين طرفي الانقسام.

بدورها أكدت المخابرات المصرية على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين على حدود عام 1967ورفض كل ما يتعارض مع ذلك.

ووعدت المخابرات المصرية خلال اللقاء بعمل التسهيلات اللازمة لحركة المسافرين الفلسطينيين وتنقلهم على معبر رفح، وتقديم كل ما يلزم لتسهيل السفر خلال الأيام المقبلة.