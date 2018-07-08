قيادي في حماس يتحدث عن الزيارة المرتقبة للقاهرة وملف المصالحة وصفقة الأسرى

أكَّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. إسماعيل رضوان أن حركته بصدد ارسال وفد إلى العاصمة المصرية، استجابة لدعوة القاهرة لبحث عددٍ من الملفات التي تتعلق في أزمات قطاع غزة.

وأوضح رضوان في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم" أن وفد الحركة سيبحث عدد من الملفات والأزمات التي يمر بها قطاع غزة على رأسها ملف الحصار، وتمكين العلاقات الفلسطينية - المصرية، مشيراً إلى أن حركته طور تشكيل الوفد الذي سيزور القاهرة.

وكان مصدر مطلع في حركة حماس، كشفت الأسبوع الماضي لوكالة الأناضول التركية أنَّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا الأسبوع، من رئيس الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصرية، ودعاه فيه لزيارة القاهرة.

ورحب رضوان بالجهود المصرية المبذولة في سبيل إنجاح المصالحة، ولفت الى أن حركته قدمت تنازلات كبيرة في سياق إنهاء الانقسام، مشيراً إلى أن رؤية حماس للمصالحة تتبلور في رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وتشكيل مجلس وطني موحد، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانتخابات عامة (رئاسية – تشريعية – مجلس وطني)، وتطبيق ملفات المصالحة رزمة واحدة حسب اتفاقات 2011.

وعن الأفكار والرؤى التي تثار في الإعلام لحل أزمات غزة، نفى رضوان تقديم أي عروض رسمية لحل أزمات القطاع، مشدداً على أنَّ "ما يدور الحديث عنه بوجود تحرك دولي تجاه القطاع حتى اللحظة مجرد كلام"، لافتاً إلى أنَّ "حل أزمات غزة لن يقابله أي أثمان سياسية".

وعن مزاعم الاحتلال بوجود محادثات للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، قال رضوان لا حديث عن صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، وأن المزاعم هي مخادعة من قبل الاحتلال للإسرائيليين".

وذكر رضوان أن محددات حماس لبدء صفقة أسرى تتمثل في الإفراج الكامل عن أسرى وفاء الأحرار الذي أعاد الاحتلال اعتقالهم، مشيراً إلى أن الانتهاء التوصل إلى صفقة نهائية مع الاحتلال يتطلب إذعانه إلى شروط المقاومة كاملةً.