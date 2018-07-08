لمن أهدت تفوقها.. الثانية على مستوى القطاع: لا يوجد فرحة كفرحة النجاح

عبرت الطالبة دنيا زهير الجمل عن فرحته العارمة بحصولها على المرتبة الثانية في الفرع الأدبي على مستوى قطاع غزة، مؤكدة "أنها فرحة كبيرة لا يمكن وصفها رغم الظروف القاسية والصعبة التي واجهت الطلبة.

وحصلت الطالبة دنيا على معدل (99.3) على مستوى قطاع غزة مهدية تفوقها إلى أسرتها ولكافة شهداء فلسطين، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع النتيجة.

وقالت لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "شعور كتير حلو وفرحة عارمة فلا يوجد فرحة بعد فرحة النجاح الكبيرة".

وأضافت: "رغم الصعوبات التي واجهتني كأي طالبة في الثانوية العامة سواء مشكلة الكهرباء أو الضغط النفسي بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها كافة سكان قطاع غزة، إلا أنني واجهت تلك الصعوبات بالقراءة الجيدة والتركيز في تقديم الامتحانات.

وأوضحت الطالبة دنيا، أنها كانت تنوي دراسة التكنولوجيا والمعلومات (I.T).

وأعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة (الدورة الأولى – دورة الراحل مروان شرف) للعام 2018، في جناحي الوطن والشتات في كل من دولة قطر ورومانيا وبلغاريا.

وأوضحت التربية في بيانها، أنه بلغ عدد المسجلين في كافة الفروع (76811) مشتركاً، وعدد المتقدمين للامتحان (72604) مشتركين، ونجح منهم (48420) مشتركاً بنسبة بلغت (66.69 %)