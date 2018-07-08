التربية تعلن نتائج التوجيهي والأوائل في فلسطين

نسبة النجاح 66.69%

بروح الإصرار على الإنجاز، وبأمل منشود لغدٍ مشرق عنوانه الطالب أعز ما نملك، وبخطى الواثق المسلح بالعزيمة والإرادة، نعلن اليوم نتائج امتحان الثانوية العامة " الإنجاز"، مستذكرين الأكرم منا جميعاً؛ شهداء فلسطين؛ ونخص بالذكر من فارقونا هذا العام من طلبة الثانوية العامة، متوجهين بأسمى آيات الفخر للأسرى البواسل وللجرحى.

وتوجهت الوزارة بالتحية إلى أبناء شعبنا؛ خاصة أهلنا في القدس الذين يقاومون سياسات الأسرلة والتهويد واستهداف التعليم في مدينتهم، والذين رفضوا ابتزازات الاحتلال، وأكدوا إصرارهم على الالتفاف حول المؤسسات التعليمية الفلسطينية والتمسك بالمنهاج الوطني ورفض كل أشكال التطبيع والتطويع؛ لتحيي الوزارة طلبة العاصمة الذين انتقلوا من نظام "البجروت" إلى الإنجاز، مجسدين بذلك روح الوفاء والثقة بنظام التعليم الفلسطيني، وفي القدس أيضاً يتخرج اليوم أول فوج جديد في فرع التكنولوجيا.

في هذا اليوم المعنون بالفرح؛ ما يزال الاحتلال الإسرائيلي يطارد أحلام أطفالنا وطلبتنا، بالتحريض والإجراءات التعسفية، مواصلاً استهدافه لمؤسساتنا التعليمية، وآخرها محاولته اقتلاع الأهالي وتهجيرهم قسراً في تجمعي الخان الأحمر وأبو النوار في بادية القدس، وفي وجه هذا المحتل وممارساته البشعة؛ نُعلي راية الإرادة، ونمضي قدماً في مسيرة البناء والتطوير، والتشبث بإيماننا الثابت بأن التعليم هو الطريق الأقصر نحو التحرير، وهنا نستحضر شهادة البنك الدولي ومفادها أن نظام التعليم الفلسطيني هو الأفضل على مستوى العالم العربي رغم التحديات الماثلة، وكذلك الدراسة الأخيرة لمنظمة اليونسكو التي أشارت إلى تميز نظام التعليم الفلسطيني في عدة محاور رئيسة".

نترحم اليوم على أرواح شهداء فلسطين، خاصة شهداء قطاع غزة الحبيب الذين ارتقوا وهم على مقاعد الثانوية العامة؛ وهما: إبراهيم أحمد الزرقة، وبلال بدير الأشرم، وتكريماً لهم ولذويهم، وتأكيداً على بقائهم في الوجدان وفي سفر العلم والمعرفة فقد قررت لجنة الامتحانات العامة منحهم شهادة فخرية".

وأعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، نتائج شهادة الدراسة الثانوية العامة (الدورة الأولى – دورة الراحل مروان شرف) للعام 2018، في جناحي الوطن والشتات في كل من دولة قطر ورومانيا وبلغاريا.

وأوضحت التربية في بيانها، أنه بلغ عدد المسجلين في كافة الفروع (76811) مشتركاً، وعدد المتقدمين للامتحان

(72604) مشتركين، ونجح منهم (48420) مشتركاً بنسبة بلغت (66.69 %) موزعين على الفروع كالآتي:

- الفرع الأدبي: عدد المتقدمين (50733) مشتركاً؛ نجح منهم (31082) مشتركاً بنسبة بلغت (61.27 %) .

- الفرع العلمي: عدد المتقدمين (18857) مشتركاً، نجح منهم ( 15539) مشتركاً بنسبة بلغت (82.40 %).

- فرع الريادة والأعمال: عدد المتقدمين ( 3205 ) مشتركاً؛ نجح منهم (2205 ) مشتركاً بنسبة بلغت ( % 68.80 ) .

- الفرع الشرعي: عدد المتقدمين (1200) مشتركاً نجح منهم (657) مشتركاً بنسبة بلغت (% 54.75 ) .

- الفرع الصناعي: عدد المتقدمين (1119) مشتركاً، نجح منهم (756) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (% 67.56) .

- الفرع الزراعي: عدد المتقدمين (150) مشتركاً، نجح منهم (82) مشتركاً؛ بنسبة بلغت %54.67) )

- فرع الاقتصاد المنزلي: عدد المتقدمين (74) مشتركاً، نجح منهم (48) مشتركاً؛ بنسبة بلغت ( 64.86 %) .

- الفرع الفندقي: عدد المتقدمين (58) مشتركاً، نجح منهم (39) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (67.24 %).

- الفرع التكنولوجي: عدد المتقدمين (40) مشتركاً، نجح منهم (24) مشتركاً؛ بنسبة بلغت (60%).

أما العشرة الأول فهم كالآتي:

الفرع الأدبي:

الأول

بثينة جميل محمود غنام

99.4

طوباس

بنات عقابا الثانوية (الخضراء)

الأول مكرر

رانيه صلاح محمد العباسي

99.4

خان يونس

طبريا الثانوية للبنات

الثالث

مريم ياسر أحمد أبو عيشة

99.3

نابلس

بيت إيبا الثانوية للبنات

الثالث مكرر

ميار علان عبدالله نجوم

99.3

رام الله

بنات البيرة الثانوية

الثالث مكرر

مرح عبدالخالق فخري داود

99.3

رام الله

بنات قاسم الريماوي الثانوية

الثالث مكرر

شهد عبد العزيز مسعود العارضة

99.3

قباطية

الشهيد سامي طه الثانوية للبنات

الثالث مكرر

شهد وضاح محمود جعبري

99.3

الخليل

محمد علي المحتسب الثانوية للبنات

الثالث مكرر

دنيا زهير عاطف الجمل

99.3

رفح

القدس الثانوية للبنات

الثالث مكرر

هلا عبد الحي سليم قاسم

99.3

الوسطى

سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

العاشر

اسرار جميل عثمان فقيه

99.1

رام الله

بنات كفر عين الثانوية

العاشر مكرر

سندس حسين شريف كميل

99.1

قباطية

بنات قباطية الثانوية الشرقية

العاشر مكرر

رنا عارف محمد شيخ العيد

99.1

رفح

القدس الثانوية للبنات

الفرع العلمي:

الأول

لما خالد "محمد عمر" داودي

99.7

القدس

راهبات الوردية

الثاني

جنى حسني مصطفى عودة

99.6

نابلس

طلائع الامل الثانوية المختلطة

الثاني مكرر

ماسه راجح صالح البشر

99.6

سلفيت

بنات سلفيت الثانوية

الثاني مكرر

ديمه عفيف عبد الحافظ صوص

99.6

رام الله

بنات الماجدة وسيلة الثانوية

الثاني مكرر

محمود محمد احمد حمدان

99.6

القدس

الكلية الابراهيمية

الثاني مكرر

ايناس اياد محمد ابو عره

99.6

طوباس

بنات عقابا الثانوية (الخضراء)

الثاني مكرر

مرح محمد اسماعيل مسلم

99.6

رام الله

بنات البيرة الجديدة الثانوية

الثاني مكرر

لما عبد الله محمد ابو مسامح

99.6

رفح

شهداء رفح الثانوية للبنات

الثاني مكرر

سندس احمد حسن الكرد

99.6

الوسطى

سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات