وفاة طالب وإصابة طالبة بغزة جراء اطلاق النار في الهواء فرحا بالتوجيهي

توفي طالب وأصيبت طالبة بجراح طفيفة اليوم الأحد، جراء إطلاق النار في الهواء فرحاً بإعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين.

وأكد مدير الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة د. أيمن السحباني، وفاة الطالب رامز جمال داوود 18 عاما سكان الشجاعية بطلق ناري في الراس، واصابة طالبة بعيار ناري في اليد طفيفة.

وأطلق الأهالي النار بكثافة في الهواء عقب اعلان نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة ما أدى لوفاة طالب وإصابة أخرى بجراح طفيفة

توفي طالب وأصيبت طالبة بجراح طفيفة اليوم الأحد، جراء إطلاق النار في الهواء فرحاً بإعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين.

وأكد مدير الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة د. أيمن السحباني، وفاة الطالب رامز جمال داوود 18 عاما سكان الشجاعية بطلق ناري في الراس، واصابة طالبة بعيار ناري في اليد طفيفة.

وأطلق الأهالي النار بكثافة في الهواء عقب اعلان نتائج الثانوية العامة في قطاع غزة ما أدى لوفاة طالب وإصابة أخرى بجراح طفيفة