نهفات التوجيهي 2018: مع اللخمة نسيت أبارك لابن خالتي 28.4%

على الرغم من أن نتائج التوجيهي تقابل بجدية كبيرة من المجتمع الفلسطيني؛ لما تشكله من مرحلة مفصلية للطلبة، إلا أن « نهفات » الفلسطينيين ومواقفهم المُضحكة تكون حاضرة في تلك المناسبة.

وتداول فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي النكات والمواقف المضحكة التي تتعلق بنتائج الثانوية العامة، وبعض النكات كانت مهجنة بالأوضاع السياسية، إذ كتب واحد من الغزيين قبل إعلان النتائج بدقائق "عزام الاحمد: لا يمكن صرف نتائج التوجيهي في غزة دون السيطرة على الجباية".

وكَتب آخر على صفحته الشخصية «دار جيراننا معدل نتيجتهم في التوجيهي 100% ما شاء الله عليهم"، معللاً ذلك "أن عندهم إخوة اثنين كل واحد منهم استطاع ان يحصل على 50%" .

وكتب أحد طلبة توجيهي على صفحته "عائلتي العزيزة لا تجعلوا رقمًا يهزُ شمل عائلتنا"، فردَّ عليه والده في تعليق على صفحته "بس تروح بنتفاهم.. والله بدك شخرة".

وفي منطقة أخرى تفاجأ أحد الطلبة بحصوله على معدل 55.8 فرع عملي، وبدأ في إشاعة، وإخبار الأقارب بالدرجة، لكنه تفاجأ بعدها أنه نجح في المعدل، ورسب في بعض المواد، وتحول الفرح في قلبه إلى ترح.

ومن نهفات الخلايلة ان طالباً كتب على صفحته الشخصية على الفيس بوك "باركولي نجحت .. نتيجتي 60.8« فعلق عليه اخوه وبعض أقرانه» الدرجة هادي ما بتخدلك السجن حتى..!، فما كان منه إلا أن حذف المنشور.

ومن نهفات التهاني كتب أحدهم على صفحته الشخصية في فيس بوك: "ﻣﺒﺮﻭﻙ لابن العم الغالي نجاحه بالتوجيهي وحصوله على معدل 55.6 وعقبال الدكتوراه، فردًّ أحد المعلقين» درجة الحرارة أعلى من معدل ابن عمك ... دكتوراه مرة واحدة".

وكثيراً ما تناقل اهالي غزة وأولياء أمور طلبة مثل شعبي يقول "لو فيها زيت لضوت"، دلالة على رسوب أبنائهم في التوجيهي.

بل أن احد الطلبة "لقا حالو ساقط .. روح عمل طوشة لامو وقلها: يعني انتي طول السنة بتلعبي، وجاية تدعيلي اخر يومين في السنة« ..

ومن المضحكات في نتائج توجيهي أن انتشار الخطابة، حيث تفاجأت بعض الطالبات ممن نجحنَّ، بقدوم بعض الخطابات.

ومن المضحكات ان أحد المهنئين، كتب مهنئاً زميله « ابارك لزميلي شادي بمناسبة نجاحه في الثانوية العامة، بمعدل 52 فرع ادبي، منها للأعلى، عقبال ماجستير هندسة في الصرف الصحي، لإنه صراح معدلك.... ».

وكتب آخر « مع اللخمة نسيت ابارك لابن خالتي 28.4%.. خلي مخيمات … تنفعك ».

ومن النهفات التي تداولها الغزيون ان « نتائج توجيهي الاحد على الصراف، والإثنين في البنوك ».

وكتب آخر «مش شرط معدلك يدخلك الجامعة....المهم يدخلك البيت».

ولم تغب النكت السياسية عن مناسبة التوجيهي، إذ كتب احدهم «أهنئ أبناء فلسطين بالنجاح ما عدا غزة للضغط على حماس».

وكتب آخر "إشهار نتائج التوجيهي؛ الشباب الساعة 5 والبنات الساعة 7 في صالة لاروزا"، وكتب طالب توجيهي "اللهم اجعلني من المطخوخ لهم لا من المطخوخ عليهم.".

ومن نهفات التوجيهي أنَّ أبو صالح سمع صوت إطلاق نار بالحارة، فاتصل على جاره أبو العبد وسأله "شو في يا جار؟!" فردَّ عليه قائلاً "والله ابني عبد نجح بالتوجيهي وجاب 52"، فقال له "وكل هالطخ ومش عارفين تصيبوه".

