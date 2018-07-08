5 عادات تنظم حياتكِ وتضمن لكِ السعادة

1- تقنين استخدام موقع التواصل الاجتماعي:

مواقع التواصل مثل "فيس بوك وإنستقرام" تلتهم ساعات طويلة من يومك، إذا لم تقنني استخدامها، كما أنها تؤثر بالسلب على قدرتك على التواصل المباشر، وعلاقاتك الاجتماعية مع أسرتك وأصدقائك.

2- خطة يومية:

من الجيد أن تنشئي قائمة يومية، تحددي بها المهام التي يجب عليكِ عملها في هذا اليوم، والهدف من هذه القائمة هو قياس مدى إنتاجيتك اليومية؛ لتكون حافزًا لإنجاز أهدافك ومهامك المتعددة.

3- تعزيز الاتصالات القديمة:

فلا يوجد أي بديل للعلاقات الشخصية مع أصدقائك وأقاربك، لذلك احرصي على تعزيز علاقتك الاجتماعية بأصدقاء الطفولة والأقارب.

4- القراءة كل صباح:

من المفيد إدراج القراءة في الروتين الصباحي اليومي لكِ، فالقراءة تنقلك إلى آفاق جديدة وتوسع من مداركك.

5- الرياضة قبل العمل:

احرصي على خلق روتين صباحي رياضي قبل التوجه إلى العمل، حتى لو كان قصيرًا نسبيًا لا يزيد على 30 دقيقة؛ كالمشي أو الجري.