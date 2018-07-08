مسؤول بغزة: منتج البطيخ اّمن.. وإتلاف كميات فاسدة بسبب التخزين

أكدت وزارة الزراعة في غزة صباح اليوم الأحد، سلامة منتج البطيخ وخلوه من المبيدات، موضحاً أن أن إتلاف 15 طن من كميات البطيخ الفاسد كان بسبب التخزين غير المناسب، الذي يؤدي إلى تلف الثمار وإحداث تغييرات في الطعِم.

وعزا مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة وائل ثابت الزيادة غير المسبوقة في كميات البطيخ لهذا العام والتي بلغت 60 ألف طن إلى انتشار تقنية تطعيم الخضار إذ تم تطعيم البطيخ على أصناف من القرع المقاوم للتربة وذلك لمنع استخدام المبيدات وتحقيق انتاج اّمن وخالي من متبقيات المبيدات.

وكشف ثابت في مؤتمر لوزارة الزراعة تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المساحة المزروعة بالبطيخ المطعم بالخضار بلغت 3500 دونم، ولفت الى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع دائرة التفتيش بالصحة تعملان على تنفيذ جولات ميدانية للحقول ومزارع البطيخ بشكل خاص في إطار المتابعة الدائمة للمنتجات الزراعية.

وبين، أن وزارته أرسلت عينات من البطيخ الى مختبر "مفعال قطيف" في كيان الاحتلال إذ تأكد تماماً خلو المنتج من متبقيات المبيدات.

وفيما يخص العروق الصفراء التي تشاهد في البطيخ بعد فتحه، شدد ثابت على أنها ناتجة عن خلل في عمليات التسميد وعدم انتظام الري، مدحضاً الرأي السائد عن الناس أن العروق الصفراء ناتجة عن مبيد النمكور.

وتابع قوله: أن الامراض التي تصيب النبات لا تنتقل الى الانسان، مبيناً أن الفايروس الذي أصاب البطيخ هذا العام يتركز ضرره على المجموع الخضري بما يُحدث تشوهات في الثمار ولونها، دون أدنا تأثير على صحة الإنسان.

وختم ثابت حديثه بأن وزارة الزراعة أتلفت 15 طن من كيات البطيخ الموجودة عن أحد التجار شمال غزة، كاشفاً أن التخزين الغير مناسب للبطيخ يؤدي الى تلف الثمار وإحداث تغييرات في الطعِم وليس له علاقة بأي مبيدات.