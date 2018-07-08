وزير صهيوني يقتحم المسجد الأقصى المبارك

اقتحم ما يسمى بوزير الزراعة الصهيوني "أوري أرئيل" اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال، قد سمح مؤخراً لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من عامين على المنع، الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، والذي كان ساريًا على النواب العرب أيضاً.

وبحسب مصادر الاحتلال، فقد بعث نتنياهو بتوجيهات إلى يولي إدلشتاين رئيس الكنيست، أعلن من خلالها السماح لأعضاء الكنيست ووزراء الحكومة بالدخول إلى باحات الأقصى مرة واحدة خلال كل ثلاثة أشهر.





