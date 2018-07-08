الطقس: ارتفاع طفيف للحرارة

يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/07/09: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/07/10: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2018/07/11:يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

القدس 32-22 32-20 30-20

بيت لحم 32-22 32-20 30-20

رام الله والبيرة 30-20 30-19 28-19

طولكرم 32-23 32-23 31-22

نابلس 33-23 33-21 31-21

قلقيلية 32-23 32-23 31-22

جنين 35-24 35-23 33-23

سلفيت 32-22 32-20 30-20

طوباس 35-24 35-23 33-23

روابي 33-22 33-20 31-20

الخليل 31-20 31-19 28-19

غزه 30-24 30-24 29-23

أريحا 41-26 41-25 39-25

خانيونس 30-24 30-24 29-23

الأغوار الشمالية 39-24 39-23 37-23

رفح 31-23 31-23 31-22