كرواتيا تُنهي مغامرة روسيا بالمونديال بضربات الجزاء وتكمل أضلاع المربع الذهبي

احتاج منتخب كرواتيا لضربات الجزاء الترجيحية، لإقصاء المنتخب المستضيف روسيا من دور الثمانية لكأس العالم، الليلة، في اللقاء الذي انتهى بوقته الأصلي وفي الشوطين الاضافيين بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما.

ويسعى منتخب كرواتيا خلال هذا المونديال بعد هذا التأهل، تحقيق نتيجة أفضل من تلك التي حققها في كأس العالم 98 في فرنسا عندما تأهل للدور نصف النهائي وخسر أمام فرنسا، لكنه احتل المركز الثالث بعد فوزه في لقاء تحديد المراكز على منتخب هولندا بهدفين لهدف.

وتوقفت مغامرة الدب الروسي عند الدور ربع النهائي في أفضل انجاز للكرة الروسية منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، علما أنه منذ مونديال اميركا 94 لم يستطع المنتخب الروسي خلال مشاركاته الثلاثة الماضية في كأس العالم من تجاوز دور المجموعات.

وسيلعب منتخب كرواتيا في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل مع منتخب انجلترا الذي أقصى السويد قبل هذا اللقاء، وهو يبحث عن التأهل الاول بتاريخه إلى المباراة النهائية لكأس العالم.

جاء الشوط الأول قويا من الطرفين، أولى المحاولات كانت لمصلحة المنتخب الروسي المستضيف من تسديدة اللاعب ألكسندر جولوفين في الدقيقة الخامسة اصطدمت بالدفاع الكرواتي وتحولت إلى ركنية.

لم يتأخر رد المنتخب الكرواتي وكانت أولى المحاولات في الدقيقة السابعة من عرضية اللاعب أنتي رييتش أبعدها الحارس الروسي ايجور اكينفييف.

وافتتح المنتخب الروسي التسجيل في الدقيقة الـ31 بعد كرة من ارتيم دزيوبا وصلت إلى هداف روسيا دينيس تشيريشيف الذي سدد الكرة بطريقة رائعة من أكثر من 30 مترا مستغلا تقدم الحارس الكرواتي لتتهاوى الكرة بالشباك، رافعا رصيده بهذا الهدف إلى 4 في المونديال.

رد المنتخب الكرواتي لم يتأخر كثيرا وسجل أندريج كراماريتش هدف التعادل لبلاده في الدقيقة الـ39 بعد عرضية متقنة من ماريو ماندوجوكيتش حولها برأسه في الشباك الروسية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

شهد الشوط الثاني منذ البداية أفضلية وسيطرة شبه مطلقة للمنتخب الكرواتي الذي هاجم بقوة، وسط تراجع كبير للمنتخب الروسي للدفاع للحفاظ على نتيجة التعادل.

وحرم القائم الأيمن للمنتخب الروسي منتخب كرواتيا من التقدم بالنتيجة وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ59 بعد تسديدة قوية من ايفان بيريسيتش اصطدمت بالقائم وتحولت بعيدا.

وكاد البديل في صفوف المنتخب الروسي فيدور سمولوف أن يقضي على آمال منتخب كرواتيا في الدقيقة الـ93 من تسديدة جانبية مخادعة تصدى لها الحارس دانييل سوباسيتش ببراعة وأبعدها عن مرماه، لينتهي اللقاء بالتعادل كما الشوط السابق، ويتم اللجوء إلى شوطين اضافيين.

ومنح اللاعب دوماجوف فيدا منتخب بلاده كرواتيا هدف التقدم في الدقيقة الـ100 بعد كرة ركنية لعبها لوكا مودريتش حولها فيدا برأسه على يمين الحارس اكينفييف، لينتهي الشوط الاضافي الاول بتقدم كرواتيا بهدفين لهدف.

وعادل اللاعب ذو الأصول البرازيلية ماريو فرنانديز النتيجة للمنتخب الروسي في الدقيقة الـ114 بعد كرة ثابتة عكسها الان دزاغويف حولها فرنانديز برأسه قوية على يسار الحارس سوباسيتش، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما ويتم اللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية، التي حسمت لصالح كرواتيا بأربعة مقابل ثلاثة.