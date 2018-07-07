انجلترا تتجاوز السويد وتبلغ نصف نهائي كأس العالم لأول مرة منذ 28 عاما

بلغ منتخب انجلترا مساء اليوم السبت، الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم، بفوزه المستحق في دور الثمانية على منتخب السويد بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد كوسموس أرينا في مدينة سمارا الروسية.

وسيلاقي منتخب انجلترا في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء الليلة بين منتخبي كرواتيا وروسيا، يوم الأربعاء المقبل.

وكانت آخر مرة وصل فيها منتخب انجلترا أو الأسود الثلاثة الدور نصف النهائي لكأس العالم قبل 28 عاما، وتحديدا في عام 1990، بينما فاز بالبطولة مرة وحيدة عندما استضاف البطولة عام 1966، أما منتخب السويد فوصل إلى دور الثمانية آخر مرة عام 1994.

وبدأ الشوط الأول من زمن اللقاء بسيطرة وأفضلية انجليزية، وكانت أول الفرص الخطيرة له لافتتاح التسجيل في الدقيقة الـ18عبر هداف المونديال هاري كين من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ابتعدت قليلا عن مرمى الحارس روبين اولسين.

وتمكن منتخب انجلترا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ30 من كرة ركنية لعبها أشلي يونغ وصلت إلى المدافع القادم من الخلف هاري ماغوير الذي حولها قوية برأسه في الشباك.

المنتخب السويدي ورغم تأخره بهدف إلا أنه لم يكن قويا كالمباريات السابقة وكان غائبا بصورة غريبة عن الأجواء، ولم يشكل لاعبوه أي فرصة حقيقية على مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

وكاد منتخب انجلترا أن يضاعف تقدمه بهدف ثان في الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الأول عبر نجم اللقاء رحيم ستيرلينغ الذي نجح بكسر مصيدة تسلل المنتخب السويدي وانفرد بالحارس أولسين الذي تصدى لكرته بصعوبة وحولها لركنية لم تستغل، لينتهي الشوط بتقدم انجلترا بهدف وحيد.

ومن أول هجمة خطيرة له خلال اللقاء كاد منتخب السويد أن يسجل هدف التعادل بعد مرور دقيقة من انطلاقة الشوط الثاني بعد كرة عرضية وصلت إلى نجم العين الاماراتي ماركوس بيرج الذي ارتقى فوق المدافعين الانجليز وحول الكرة برأسه لكن الحارس بيكفورد تألق وأبعد الكرة قبل أن تدخل الشباك.

ونجح نجم توتنهام ديلي الي في مضاعفة النتيجة لبلاده بعد تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ58 بعد عرضية جميلة من جيسي لينجارد حولها برأسه في شباك الحارس السويدي أولسين.

ومنع حارس انجلترا بيكفورد منتخب السويد من تقليص النتيجة في الدقيقة الـ62 بعد كرة جماعية وصلت إلى اللاعب السويدي فيكتور كلايسون الذي سدد الكرة قوية من أمام المرمى تألق الحارس في ابعادها على دفعتين.

حاول منتخب السويد في الدقائق المتبقية من زمن اللقاء العودة وتسجيل الهدف الأول لكنه فشل في صناعة فرص حقيقية خطيرة، بل أن المنتخب الانجليزي كان الأقرب لتسجيل الهدف الثالث لولا التسرع من قبل مهاجميه أمام المرمى، لينتهي اللقاء لصالح انجلترا بهدفين دون مقابل.