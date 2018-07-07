تنقل 4615 مسافر الجمعة عبر منفذ الكرامة

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 4615 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة عبر معبر الكرامة الذي يربط بين الضفة الغربية والأردن.

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 1730 مسافر، في حين بلغ عدد القادمين 2885 مسافر، فيما بلغ عدد المرجعين 3 مسافرين.

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .